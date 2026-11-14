Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε στην Πρίστινα η αναμέτρηση του Κοσόβου με το Ισραήλ, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League B στο Nations League.

Το Κόσοβο αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Χόντζα. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης και έφυγε με έναν βαθμό από την Πρίστινα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Nations League #Ισράηλ #Κόσοβο