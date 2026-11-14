Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε στην Πρίστινα η αναμέτρηση του Κοσόβου με το Ισραήλ, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League B στο Nations League.

Το Κόσοβο αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Χόντζα. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, το Ισραήλ δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης και έφυγε με έναν βαθμό από την Πρίστινα.

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