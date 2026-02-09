Μετά από ημέρες έντασης και αβεβαιότητας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να έχει επανενταχθεί στις προπονήσεις της Αλ Νασρ, δίνοντας τέλος στην περίοδο διαμαρτυρίας που είχε παραλύσει το περιβάλλον της ομάδας. Όπως αναφέρει πριν από λίγο η πορτογαλική A bola, o  Πορτογάλος διεθνής επανήλθε, καθώς η διοίκηση τακτοποίησε τις καθυστερημένες πληρωμές σε εργαζόμενους και συνεργάτες, ενισχύοντας τη θέση του Συλλόγου και αποκαθιστώντας την αξιοπρέπεια όσων εργάζονται καθημερινά στη σκιά της ομάδας.

Η επιστροφή του Ρονάλντο συνδέεται με το γεγονός ότι η ομάδα αναγνώρισε τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που είχε επισημάνει, δίνοντας μια άλλη διάσταση στα όσα λέγονταν ως τώρα, και εμφάνιζαν τον παίχτη δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε σημαντικά, ώστε να φανεί πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια.

Ωστόσο, η  αγωνιστική επανεμφάνισή του δεν θα γίνει άμεσα, καθώς δεν αναμένεται να  συμμετάσχει στο πρώτο ματς του Champions Elite 2, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Τουρκμενιστάν με την Αρκαντάγκ. Η  επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Pro League, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αλ Φατέχ για το Πρωτάθλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αλ Νασρ #Ριάντ #Ρονάλντο