Μετά από ημέρες έντασης και αβεβαιότητας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να έχει επανενταχθεί στις προπονήσεις της Αλ Νασρ, δίνοντας τέλος στην περίοδο διαμαρτυρίας που είχε παραλύσει το περιβάλλον της ομάδας. Όπως αναφέρει πριν από λίγο η πορτογαλική A bola, o Πορτογάλος διεθνής επανήλθε, καθώς η διοίκηση τακτοποίησε τις καθυστερημένες πληρωμές σε εργαζόμενους και συνεργάτες, ενισχύοντας τη θέση του Συλλόγου και αποκαθιστώντας την αξιοπρέπεια όσων εργάζονται καθημερινά στη σκιά της ομάδας.

Η επιστροφή του Ρονάλντο συνδέεται με το γεγονός ότι η ομάδα αναγνώρισε τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που είχε επισημάνει, δίνοντας μια άλλη διάσταση στα όσα λέγονταν ως τώρα, και εμφάνιζαν τον παίχτη δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε σημαντικά, ώστε να φανεί πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια.

Ωστόσο, η αγωνιστική επανεμφάνισή του δεν θα γίνει άμεσα, καθώς δεν αναμένεται να συμμετάσχει στο πρώτο ματς του Champions Elite 2, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Τουρκμενιστάν με την Αρκαντάγκ. Η επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Pro League, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αλ Φατέχ για το Πρωτάθλημα.

