Ο Ζακ ΛεΝτέι σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και είχε 7 κερδισμένα φάουλ στην εκτός έδρας νίκη της Αρμάνι Μιλάνο, με 92-82 επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού (2018-19) παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική ιστοσελίδα «meridiansport.rs» μετά τον αγώνα της πρεμιέρας της Euroleague, στο Βελιγράδι και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνύπαρξή του με τον Μίλαν Τόμιτς την προηγούμενη σεζόν, όταν ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού και μετέπειτα προπονητής ήταν βοηθός του Έτορε Μεσίνα στην ιταλική ομάδα.

Από φέτος, ο Μίλαν Τόμιτς άλλαξε «στρατόπεδο» αλλά και πόστο, καθώς ανέλαβε γενικός διευθυντής στον Ερυθρό Αστέρα που έχει Έλληνα προπονητή, τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

«Για εμένα προσωπικά, ο Μίλαν Τόμιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχα. Κάθε μέρα ήταν μαζί μου, με προκαλούσε να γίνω καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος παίκτης, καλύτερος σε όλα. Από την πρώτη μέρα που τον γνώρισα, έγινε σαν μεγαλύτερος αδερφός ή θείος για μένα. Είναι πάντα ωραίο να τον βλέπω. Είναι περίεργο τώρα που είναι στην άλλη πλευρά, αλλά για μένα είναι σαν οικογένεια. Είμαι ευγνώμων που προοδεύει και που προχωράει,» επισήμανε ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ.

Η Αρμάνι Μιλάνο παρέμεινε στο Βελιγράδι, καθώς αύριο (2/10) αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ζακ ΛεΝτέι σχολίασε για τον αγώνα με την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, της οποίας τη φανέλα είχε φορέσει επί τρεις σεζόν (2021-24):

«Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είναι μόνο η αρχή της σεζόν, το πρώτο παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, θα δούμε το βίντεο, θα δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρουμε ότι θα βγουν έτοιμοι, είναι το πρώτο τους παιχνίδι στην έδρα μας. Πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη και να προχωρήσουμε».

Για να προβλέψει πως η Παρτιζάν μπορεί να φτάσει στο φάιναλ φορ της Αθήνας τον ερχόμενο Μάιο και να χαρακτηρίσει τον Ομπράντοβιτς ως τον «καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Euroleague. O Ζακ ΛεΝτέι είπε σχετικά: «Είναι σίγουρο ότι η Παρτιζάν έχει μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στο φάιναλ φορ. Έχουν επίσης τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Euroleague.

Και ο Ερυθρός Αστέρας έχει πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Είναι ακόμη νωρίς, οι νέοι προσπαθούν να ενταχθούν, όλοι ψάχνουν ακόμη για χημεία. Είναι μόνο η αρχή, προχωράμε μέρα με την ημέρα. Για εμάς, αυτή είναι μια μεγάλη νίκη και προχωράμε», κατέληξε ο Ζακ ΛεΝτέι.