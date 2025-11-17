Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και αποφάσισε να παίξει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο 37χρονος Πολωνός διεθνής φορ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελώνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου.

Έχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν ότι ο Πολωνός σταρ στο τέλος της σεζόν θ’ αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, για να κλείσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ. Ο «Λέβα» την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά, έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει τέσσερα γκολ, σε εννιά συμμετοχές.

Ο ίδιος πάντως ο διάσημος άσος δήλωσε στο «TVP Sport» πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη, αλλά τόνισε πως σύντομα θα το κάνει: «Είμαι ήρεμος και αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν, αλλά σύντομα θ’ αποφασίσω. Δεν αισθάνομαι καμιά πίεση και το επόμενο διάστημα θα μιλήσω με την οικογένειά μου και, από κοινού, θα πάρουμε τις αποφάσεις, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα».

Στη συνέχεια, στην ίδια συνέντευξη, πρόσθεσε και ότι οι συμπαίκτες του τον αντιμετωπίζουν σαν πατέρα και όπως είπε «είναι αστείο αλλά είναι θετικό»: «Με ενθαρρύνει πραγματικά να ξέρω ότι υπάρχουν τόσα πολλά νεαρά παιδιά κάτω των 18 στην Μπαρτσελόνα. Μου δίνουν αληθινή ώθηση ενέργειας. Νιώθω πολύ άνετα ανάμεσά τους. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος και τι έκανα στην ηλικία τους. Είμαι μεγαλύτερος από τους γονείς κάποιων συμπαικτών μου. Με αντιμετωπίζουν σαν πατέρα. Είναι αστείο, αλλά πολύ θετικό».