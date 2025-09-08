Η Λεβερκούζεν ανακοίνωσε την άφιξη του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της, με συμβόλαιο έως το 2027. Μετά από ένα διάλειμμα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ο 53χρονος Δανός επιστρέφει στο ποδόσφαιρο για την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αυτή θα είναι η πρώτη δουλειά του Δανού από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας.

Ο γερμανικός σύλλογος επέλεξε πρόσφατα να απολύσει τον Έρικ τεν Χαγκ μετά από μόλις δύο αγώνες στην Bubdesliga και, μετά από μια γρήγορη διαδικασία, ο Κάσπερ Χιούλμαντ επιλέχθηκε ως αντικαταστάτης του.