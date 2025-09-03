Ελεύθερος μετά το 2024, όταν κι έλυσε την συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι Ερνάντες δεν έχει επιστρέψει στους πάγκους, παρά τις αρκετές προτάσεις που δέχθηκε. Ο Ισπανός προπονητής, επέλεξε να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία που θα τον καλύπτει σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», αυτή η ευκαιρία θα μπορούσε να προέλθει από την Λεβερκούζεν, η διοίκηση της οποίας απέλυσε προ ημερών τον Έρικ τεν Χαγκ, μετά από μόλις δύο ανεπιτυχείς αγώνες στην μπουντεσλίγκα (σ.σ. μία ήττα και μία ισοπαλία).

Οι διοικούντες την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, φέρονται να βρίσκονται σε επαφή με τον Καταλανό προπονητή, προκειμένου να του αναθέσουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, ο Τσάβι δεν είναι ο μόνος υποψήφιος που εξετάζεται, καθώς στο σχετικό δημοσίευμα, αναφέρεται και η περίπτωση του Έντιν Τέρζιτς, φιναλίστ στο Champions League του 2024 με την Ντόρτμουντ, και χωρίς ομάδα αυτήν την περίοδο.