Το γκρουπ των τιμωρημένων διαιτητών ενισχύεται συνεχώς και ανελλιπώς!!!

Την προηγούμενη (10η) αγωνιστική έγιναν ορισμένα σοβαρά λάθη από ρέφερι. Ο Λανουά άφησε εκτός των επόμενων ορισμών τον Ευαγγέλου, τον Μόσχου και τον Κουμπαράκη. Η απόφαση του έγινε δεκτή από την πλειονότητα ως φυσιολογική αντίδραση μετά τα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια Ηρακλής-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Λεβαδειακός.

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