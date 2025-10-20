Η Λιλ πέρασε νικηφόρα από τη Νάντη, επικρατώντας με 2-0 της Ναντ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1. Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, η Λιλ «έπιασε» τη Μονακό, με 14 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα, αφού οι Μονεγάσκοι είχαν συμβιβαστεί στην ισοπαλία (1-1) εκτός έδρας με την Ανζέ. Το πρώτο γκολ των «λιλουά» πέτυχε ο Χάραλντσον στο 8ο λεπτό, για να «σφραγίσει» το θετικό αποτέλεσμα ο Αμζά Ιγκαμάν, στο 89ο λεπτό.

H ενδεκάδα της Λιλ: Οζέρ, Περό (82′ Βέρντονκ), Μαντί, Μπεμπά, Μουνιέρ, Μπουαντί, Αντρέ, Κορέια (82΄ Σαράουι), Χάραλντσον (90+1′ Γκόμες), Φερνάντεθ-Πάρδο (90+1΄ Μπαπέ), Ζιρού (76΄ Ιγκαμάν)

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6΄ Μπαρκολά, 56΄ πέν. Ράμος, 79΄ Μαγιουλού – 26΄, 49΄ Πανιτσέλι, 41΄ Μορέιρα)

Νις-Λιόν 3-2 (5΄ Μπαρντ, 36΄ Ντιόπ, 55΄ Μπουνταουί – 30΄, 90+5΄ Σουλτς)

Ανζέ-Μονακό 1-1 (85΄ Σερίφ – 72΄ Μπαλογκούν)

Μαρσέιγ-Χάβρη 6-2 (35΄ πεν., 67΄, 72΄, 76΄ Γκρίνγουντ, 88΄ Βαζ, 90+3΄ Μουρίγιο – 24΄ Κεχά, 90+2΄ Τουρέ)

Λανς-Παρί FC 2-1 (17΄ Εντουάρ, 64΄ Μπαϊντού – 27΄ Λεέ-Μελού)

Τουλούζ-Μετς 4-0 (2′ Μαγκρί, 6′ πέν. Ντόνουμ, 79′ Γκμποχό, 84′ Κρίσγουελ)

Ρεν-Οσέρ 2-2 (18′ Εμπολό, 56′ Φοφανά – 8′ Ναμάσο, 71′ πέν. Σιναγιόκο)

Λοριάν-Μπρεστ 3-3 (2′ Λε Μπρι, 55′ Κουασί, 90′ Σουμανό – 34′ Εντιμπέ, 44′ Κουλιμπαλί, 86′ Ντελ Κατίγιο)

Ναντ-Λιλ 0-2 (8΄ Χάραλντσον, 89΄ Ιγκαμάν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μαρσέιγ 18

Παρί Σεν Ζερμέν 17

Στρασμπούρ 16

Λανς 16

Λιόν 15

Μονακό 14

Λιλ 14

Τουλούζ 13

Ρεν 11

Νις 11

Παρί FC 10

Μπρεστ 9

Λοριάν 8

Οσέρ 7

Ναντ 6

Χάβρη 6

Ανζέ 6

Μετς 2

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ