Η Λιλ πέρασε νικηφόρα από τη Νάντη, επικρατώντας με 2-0 της Ναντ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1. Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, η Λιλ «έπιασε» τη Μονακό, με 14 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα, αφού οι Μονεγάσκοι είχαν συμβιβαστεί στην ισοπαλία (1-1) εκτός έδρας με την Ανζέ. Το πρώτο γκολ των «λιλουά» πέτυχε ο Χάραλντσον στο 8ο λεπτό, για να «σφραγίσει» το θετικό αποτέλεσμα ο Αμζά Ιγκαμάν, στο 89ο λεπτό.
H ενδεκάδα της Λιλ: Οζέρ, Περό (82′ Βέρντονκ), Μαντί, Μπεμπά, Μουνιέρ, Μπουαντί, Αντρέ, Κορέια (82΄ Σαράουι), Χάραλντσον (90+1′ Γκόμες), Φερνάντεθ-Πάρδο (90+1΄ Μπαπέ), Ζιρού (76΄ Ιγκαμάν)
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία
Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6΄ Μπαρκολά, 56΄ πέν. Ράμος, 79΄ Μαγιουλού – 26΄, 49΄ Πανιτσέλι, 41΄ Μορέιρα)
Νις-Λιόν 3-2 (5΄ Μπαρντ, 36΄ Ντιόπ, 55΄ Μπουνταουί – 30΄, 90+5΄ Σουλτς)
Ανζέ-Μονακό 1-1 (85΄ Σερίφ – 72΄ Μπαλογκούν)
Μαρσέιγ-Χάβρη 6-2 (35΄ πεν., 67΄, 72΄, 76΄ Γκρίνγουντ, 88΄ Βαζ, 90+3΄ Μουρίγιο – 24΄ Κεχά, 90+2΄ Τουρέ)
Λανς-Παρί FC 2-1 (17΄ Εντουάρ, 64΄ Μπαϊντού – 27΄ Λεέ-Μελού)
Τουλούζ-Μετς 4-0 (2′ Μαγκρί, 6′ πέν. Ντόνουμ, 79′ Γκμποχό, 84′ Κρίσγουελ)
Ρεν-Οσέρ 2-2 (18′ Εμπολό, 56′ Φοφανά – 8′ Ναμάσο, 71′ πέν. Σιναγιόκο)
Λοριάν-Μπρεστ 3-3 (2′ Λε Μπρι, 55′ Κουασί, 90′ Σουμανό – 34′ Εντιμπέ, 44′ Κουλιμπαλί, 86′ Ντελ Κατίγιο)
Ναντ-Λιλ 0-2 (8΄ Χάραλντσον, 89΄ Ιγκαμάν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μαρσέιγ 18
Παρί Σεν Ζερμέν 17
Στρασμπούρ 16
Λανς 16
Λιόν 15
Μονακό 14
Λιλ 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Νις 11
Παρί FC 10
Μπρεστ 9
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Ναντ 6
Χάβρη 6
Ανζέ 6
Μετς 2
