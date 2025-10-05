Στις καθυστερήσεις (90+6΄) πέτυχε το νικητήριο γκολ ο Αμπντάλα Σιμά, στο «διπλό» της Λανς, 2-1, απέναντι στην Οσέρ, για την 7η αγωνιστική της Ligue 1. H Λανς είχε προηγηθεί στο 14ο λεπτό με γκολ του Εντουάρντ, είδε την Οσέρ να ισοφαρίζει στο 61ο λεπτό με τον Σιεράλτα, ενώ από το 73ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Ισμαέλο Γκάνιου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κι εκεί που όλα έδειχναν πως Οσέρ και Λανς θα φύγουν με έναν βαθμό έκαστη, ο Σιμά είχε… άλλη άποψη.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Ligue 1

Παρί FC-Λοριάν 2-0 (25′ Κεμπάλ, 30′ Κρασό)

Μετς-Μαρσέιγ 0-3 (51΄ Παϊσάο, 69΄ Ο’Ράιλι, 77΄ Γκουιρί)

Μπρεστ-Ναντ 0-0

Οσέρ-Λανς 1-2 (61΄ Σιεράλτα – 14΄ Εντουάρντ, 90+6΄ Σιμά)

Λιόν-Τουλούζ 5/10

Μονακό-Νις 5/10

Στρασμπούρ-Ανζέ 5/10

Χάβρη-Ρεν 5/10

Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν 5/10

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 15

Λιόν 15

Μαρσέιγ 15 -7αγ.

Λανς 13 -7αγ.

Μονακό 12

Στρασμπούρ 12

Λιλ 10

Παρί FC 10 -7αγ.

Ρεν 9

Μπρεστ 8 -7αγ.

Τουλούζ 7

Νις 7

Λοριάν 7 -7αγ.

Οσέρ 6 -7αγ.

Ναντ 6 -7αγ.

Ανζέ 5

Χάβρη 5

Μετς 2 -7αγ.