Σε «χρυσή» αλλαγή της Λιλ, προσεχούς αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Europa League, εξελίχθηκε ο Ιθάν Εμπαπέ. Ο 18χρονος επιθετικός, αδελφός του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 81′ της αναμέτρησης με την Παρί Σεν Ζερμέν και τέσσερα λεπτά διαμόρφωσε το τελικό 1-1, μη επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να φύγουν με διπλό από το «Πιερ Μορουά» μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Οι «πρωτευουσιάνοι», πάντως, ακόμη και με τον ένα βαθμό που απέσπασαν βρίσκονται μόνοι στο ρετιρέ.

Η ενδεκάδα των «λιλουά»: Οζέρ, Μενιέρ (76′ Σάντος), Νγκόι, Μαντί, Περό, Μπενταλέμπ (66′ Σαράουϊ), Μπουαντί, Αντρέ, Χάραλτσον (66′ Αντράντε), Ζιρού (76′ Ιγκαμάνε), Φερντάντες-Πάρδο (81′ Εμπαπέ)

Η εκπληκτική πορεία της Στρασμπούρ στο ξεκίνημα της Ligue 1 συνεχίζεται. Η ομάδα του Λιάμ Ροσενιόρ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το εμφατικό 5-0 επί της Ανζέρ έπιασε στη 2η θέση τις Λιόν και Μαρσέιγ.

Ο Φάτι ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων της Μονακό απέναντι στη Νις των 10 παικτών από το 34′ (αποβολή Αμπντί), ωστόσο, οι Μονεγάσκοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να «σώσουν την παρτίδα» για το τελικό 2-2.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Χάβρη και στη Ρεν, με τους γηπεδούχους να «επιστρέφουν» μετά το ερις βάρος τους 0-2 στο 29′!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Παρί FC-Λοριάν 2-0 (25΄ Κεμπάλ, 30΄ Κρασό)

Μετς-Μαρσέιγ 0-3 (51΄ Παϊσάο, 69΄ Ο΄Ράιλι, 77΄ Γκουιρί)

Μπρεστ-Ναντ 0-0

Οσέρ-Λανς 1-2 (61΄ Σιεράλτα – 14΄ Εντουάρντ, 90+6΄ Σιμά)

Λιόν-Τουλούζ 1-2 (24΄ Φοφανά – 87΄, 90+6΄ Εμερσον)

Μονακό-Νις 2-2 (45’+5 πέν, 56′ πέν. Φάτι – 29′,42′ πέν. Ντιοπ)

Στρασμπούρ-Ανζέρ 5-0 (36′, 51′ Πανιτσέλι, 61′ Ουατάρα, 66′,70′ Γκοντό)

Χάβρη-Ρεν 2-2 (45’+1 πέν. Σουμαρέ, 79′ Ντιαγέ – 10′ Εμπολό, 29′ Λεπόλ)

Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 (85′ Εμπαπέ- 66′ Μέντες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σεν Ζερμέν 16

Μαρσέιγ 15

Στρασμπούρ 15

Λιόν 15

Μονακό 13

Λανς 13

Λιλ 11

Παρί FC 10

Τουλούζ 10

Ρεν 10

Μπρεστ 8

Νις 8

Λοριάν 7

Χάβρη 6

Ναντ 6

Οσέρ 6

Ανζέ 5

Μετς 2