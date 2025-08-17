Ο Τζιμπρίλ Σιμπιντέ πέτυχε το μοναδικό γκολ, στην εκτός έδρας νίκη με 1-0 της Τουλούζ επί της Νις, για την πρεμιέρα της Ligue 1.

Νωρίτερα το Σάββατο (16/8), τo αυτογκόλ του Γκοτιέ Γιορίς στο 32΄… άνοιξε τον δρόμο για την επιβλητική νίκη με 3-1 της Μονακό, επί της Χάβρης, στην πρεμιέρα της Ligue 1. Οι Μονεγάσκοι ήταν ανώτεροι, για προηγηθούν με 2-0 στο 61΄ όταν ο Καμαρά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μπορεί να μείωσε σε 2-1 ο Εντιαγέ στο 67ο λεπτό, όμως η Μονακό με σκόρερ τον Ακλιούς στο 75΄ θα έπαιρνε το «τρίποντο» αξιοποιώντας τον παράγοντα έδρα στην πρεμιέρα.

Με γκολ του Ζωρζ Μικαουτάτζε στο 45+1΄, η Λιόν πέρασε νικηφόρα από το Σταντ Μπολέρ-Ντελελίς της Λανς, στην πρεμιέρα της Ligue 1. Οι φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν ανώτεροι και δεν επέτρεψαν στη Λανς να διεκδικήσει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας και πήραν τους πρώτους τρεις βαθμούς τους κατά την 1η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Ligue 1:

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0 (90+1΄ Μπλας)

Λανς-Λιόν 0-1 (45+1΄ Μικαουτάτζε)

Μονακό-Χάβρη 3-1 (32΄ αυτ. Γιορίς, 61΄ Καμαρά, 75΄ Ακλιούς- 67΄ Εντιαγέ)

Νις-Τουλούζ 0-1 (89΄ Σιμπιντέ)

Μπρεστ-Λιλ 17/8

Οσέρ-Λοριάν 17/8

Μετς-Στρασμπούρ 17/8

Ανζέ-Παρί FC 17/8

Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν 17/8