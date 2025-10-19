Ο Άγγλος επιθετικός Μέισον Γκρίνγουντ πέτυχε τα τέσσερα πρώτα γκολ της Μαρσέιγ, στη νίκη της με 6-2 επί της Χάβρης, στη Μασσαλία, για την 8η αγωνιστική της Ligue 1. Η Μαρσέιγ ανέβηκε στο «ρετιρέ» με 18 βαθμούς, με την Παρί Σεν Ζερμέν ν’ ακολουθεί με έναν βαθμό λιγότερο.

Ο Γιασίν Κεστά είχε ανοίξει το σκορ για τη Χάβρη στο 24ο λεπτό. Δέκα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Γιορίς. Για ν’ ακολουθήσουν τέσσερα γκολ του Γκρίνγουντ! Πρώτα με πέναλτι στο 35′! Και στο δεύτερο μέρος ο πρώην φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε δίχτυα τρεις φορές σε διάστημα εννέα (!) λεπτών! Ο Βαζ στο 88′ «έγραψε» το 5-1. Η Χάβρη μείωσε με τον Τουρέ στις καθυστερήσεις (90+2΄), αλλά ο Μουρίγιο διαμόρφωσε το τελικό 6-2 στο 90+3′.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3 (6′ Μπαρκολά, 56′ πέν. Ράμος, 79′ Μαγιουλού – 26′,49′ Πανιτσέλι, 41′ Μορέιρα)

Νις-Λιόν 3-2 (5′ Μπαρντ, 36′ Ντιόπ, 55′ Μπουνταουί – 30′, 90’+5 Σουλτς)

Ανζέ-Μονακό 1-1 (85΄Σερίφ – 72΄ Μπαλογκούν)

Μαρσέιγ-Χάβρη 6-2 (35΄ πεν., 67΄, 72΄, 76΄Γκρίνγουντ, 88΄ Βαζ, Μουρίγιο 90+3΄ – 24΄ Κεστά, Τουρέ 90+2΄)

Λανς-Παρί FC 19/10

Τουλούζ-Μετζ 19/10

Ρεν-Οσέρ 19/10

Λοριάν-Μπρεστ 19/10

Ναντ-Λιλ 19/10

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μαρσέιγ 18 -8αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 17 -8αγ.

Στρασμπούρ 16 -8αγ.

Λιόν 15 -8αγ.

Μονακό 13

Λανς 13

Λιλ 11

Νις 11 -8αγ.

Παρί FC 10

Τουλούζ 10

Ρεν 10

Μπρεστ 8

Λοριάν 7

Χάβρη 6 -8αγ.

Ναντ 6

Οσέρ 6

Ανζέ 5

Μετς 2

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ