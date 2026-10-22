Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν για τη Ligue 1, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (25/10), ενδέχεται να αναβληθεί, έπειτα από ανησυχίες για την ασφάλεια που εξέφρασε η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών στη Γαλλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών Μέσων Ενημέρωσης την Τετάρτη (21/10).

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η αστυνομική αρχή έχει ζητήσει από την επαγγελματική λίγκα ποδοσφαίρου της Γαλλίας (LFP) να ορίσει εκ νέου την αναμέτρηση, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή (25/10) στο Παρίσι.

Η αθλητική εφημερίδα «L’Équipe» αναφέρει ότι το παιχνίδι ενδέχεται να μεταφερθεί τη Δευτέρα (26/10), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη απόφαση.

Οι γαλλικές αρχές θα οργανώσουν μια «γιγαντιαία» επιχείρηση ασφαλείας για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο (24/10), με την ενίσχυση της αστυνομίας από στρατιωτικές δυνάμεις, όπως δήλωσε την Τρίτη (20/10) ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί. Είχαν προηγηθεί επεισόδια και λεηλασίες στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις στις 17 Οκτωβρίου.

Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν είναι ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Την Κυριακή (25/10), άλλωστε, οι Πίτσμπουργκ Στίλερς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τους Νιου Όρλεανς Σέιντς, σε αγώνα της κανονικής περιόδου του NFL που θα διεξαχθεί στο «Σταντ ντε Φρανς». Η συγκεκριμένη διοργάνωση αναμένεται επίσης να απαιτήσει σημαντική κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, η εντός έδρας αναμέτρηση της Τουλούζ με την Τρουά για τη Ligue 1 έχει ήδη μεταφερθεί από το Σάββατο (24/10) στην Κυριακή (25/10), έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η LFP.

Τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, τα οποία συγκαταλέγονται στα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ακολούθησαν εβδομάδες κατά τις οποίες πραγματοποιούνταν κυρίως ειρηνικές φοιτητικές κινητοποιήσεις, καθώς και ευρύτερες διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Τη Δευτέρα (19/10), οι γαλλικές αρχές επέβαλαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιοχές αρκετών πόλεων.

Το Reuters επικοινώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Λιόν, την LFP και την Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, ζητώντας σχόλιο για το ενδεχόμενο αναβολής.