Εμφατικό πέρασμα από τη γαλλική πρωτεύουσα για την Τουλούζ καθώς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Ligue 1 επιβλήθηκε με 3-0 της Παρί FC, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Στο 19’ ο Κέβιν Τραπ έπιασε το πέναλτι του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ – η εσχάτη των ποινών καταλογίστηκε σε χέρι του Χαμαρί Τραορέ – αλλά η Τουλούζ ήταν ασταμάτητη. Το συρτό σουτ του Σαντιάγκο Ινταλγκό και το πλασέ του Γιαν Γκμποχό έβαλαν σε θέση οδηγού την ομάδα του Κάρλες Μαρτίνεθ πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Γκμποχό πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Τουλούζ στο «Σταντ Ζαν Μπουάν», με τους Παριζιάνους του Στεφάν Ζιλί να μένουν για πέμπτο ματς δίχως νίκη (0-2-3).

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην ουραγό Μετς, ωστόσο εν τέλει η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε νικήτρια με 3-2 από το «Σεν Συμφοριέν», για τη 16η αγωνιστική της Ligue 1, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας – εν αναμονή της αναμέτρησης της Λανς με τη Νις στο «Φελίξ Μπολάρ (14/12, 18:15).

Η πίεση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε απέδωσε καρπούς στο 31’, με τον Γκονζάλο Ράμος με καρφωτή κεφαλιά να ανοίγει το σκορ μετά τη σέντρα του Κανγκ-Ιν Λι. Οκτώ λεπτά αργότερα, ουσιαστικά σε κενή εστία, ο Κεντέν Ντζαντού έκανε το 0-2 έπειτα από την ενέργεια του Ιμπραχίμ Μπαγέ, για να μειώσει πριν το τέλος του πρώτου μέρους με δυνατό σουτ ο Τζέσι Ντεμινγκέ για τη Μετς. Η ατομική ενέργεια και γκολ του Ντεζιρέ Ντουέ λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς για την ΠΣΖ παρά τη μείωση του σκορ στο τελικό 2-3 από τον Γκιόργκι Τσιταϊσβίλι στο τελευταίο δεκάλεπτο – η Μετς έκανε καρέ διαδοχικών ηττών.

Νωρίτερα, στο «Ροαζόν Παρκ», με πρωταγωνιστή τον Μούσα Ταμαρί που πέτυχε ένα γκολ κι ετοίμασε ένα ακόμη, η Ρεν πέτυχε την πέμπτη νίκη της στα έξι τελευταία παιχνίδια, επικρατώντας με 3-1 της Μπρεστ που είδε το νικηφόρο σερί της να σταματάει στις τρεις αγωνιστικές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 16ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ανζέ-Ναντ 4-1 (17′ πέν. Αμπντελί, 60′ Σερίφ, 87′ Τζιμπιρίν, 90’+1 Ραολισόα – 81′ Σεντονζέ)

Ρεν-Μπρεστ 3-1 (24’ Λεπόλ, 25’ Ταμαρί, 87’ Μεϊτέ – 13’ Μπαλντέ)

Μετς-Παρί Σεν Ζερμέν 2-3 (42’ Ντεμινγκέ, 81’ Τσιταϊσβίλι – 31’ Ράμος, 39’ Ντζαντού, 63’ Ντουέ)

Παρί FC-Τουλούζ 0-3 (29’ Ινταλγκό, 37’, 69’ Γκμποχό)

Λιόν-Χάβρη 14/12

Λανς-Νις 14/12

Οσέρ-Λιλ 14/12

Στρασμπούρ-Λοριάν 14/12

Μαρσέιγ-Μονακό 14/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 36 -16αγ.

Λανς 34

Μαρσέιγ 29

Λιλ 29

Ρεν 27 -16αγ.

Λιόν 24

Τουλούζ 23 -16αγ.

Μονακό 23

Στρασμπούρ 22

Ανζέ 22 -16αγ.

Μπρεστ 19 -16αγ.

Νις 17

Λοριάν 17

Παρί FC 16 -16αγ.

Χάβρη 15

Οσέρ 12

Ναντ 11 -16αγ.

Μετς 11 -16αγ.