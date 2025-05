Οι Πορτογάλοι φαίνεται ότι περίμεναν εδώ και καιρό το πρώτο γκολ του Κριστιάνο Jr. με την Εθνική τους. Μερικές ημέρες μετά το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας Κ15, ο 14χρονος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε και το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο.

Στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία για το διεθνές τουρνουά «Βλάτκο Μάρκοβιτς», ο Ρονάλντο Τζούνιορ άνοιξε το σκορ 13′ με δυνατό σουτ από πλάγια θέση και έσπευσε να πανηγυρίσει με τον γνωστό τρόπο, όπως ακριβώς ο πατέρας του.

🇵🇹⭐ Cristiano Ronaldo Jr (14) scores his FIRST goal for Portugal NT! 🤩

He pulled out the SIUU celebration after scoring ✨

pic.twitter.com/yKJQMdgpJF

