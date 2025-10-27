Ο επιθετικός της Λιόν, Μαλίκ Φοφανά, ο οποίος τραυματίστηκε την Κυριακή (26/10), στη νίκη επί της Στρασμπούρ (2-1), υπέστη σοβαρό διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο που «πολύ πιθανόν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/10) ο γαλλικός σύλλογος.

Ο 20χρονος διεθνής Βέλγος αποχώρησε με φορείο στο 67ο λεπτό του αγώνα για την 9η αγωνιστική της Ligue 1, έπειτα από ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα του αμυντικού Ισμαέλ Ντουκουρέ, ο οποίος αποβλήθηκε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR.

«Οι εξετάσεις που έγιναν το βράδυ στο Νοσοκομείο και επιβεβαιώθηκαν τη Δευτέρα, έδειξαν σοβαρό διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, συνοδευόμενο από βλάβες που πολύ πιθανόν να απαιτήσουν χειρουργική επέμβαση, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες», ανέφερε η Λιόν σε ανακοίνωσή της.

«Η Ολιμπίκ Λιόν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει στον Μαλίκ Φοφανά την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και να τον στηρίξει κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν», προστίθεται στο Δελτίο Τύπου.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής (26/10), ο βοηθός προπονητή Ζόρζε Ματσιέλ είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου πως «οι πρώτες εικόνες δεν ήταν καθόλου καθησυχαστικές».

Η μακροχρόνια απουσία του Βέλγου (5 συμμετοχές, 1 γκολ) αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τη Λιόν, της οποίας το ρόστερ έχει περιοριστεί φέτος λόγω των οικονομικών περιορισμών που επέβαλε η DNCG, ο οικονομικός ελεγκτικός φορέας του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Ο Φοφανά (9 συμμετοχές, 2 γκολ) αποτελεί τον βασικό επιθετικό της Λιόν και οι επιλογές για την αντικατάστασή του είναι περιορισμένες.

Είχε μάλιστα στοχοποιηθεί και στον αγώνα Λιόν–Μαρσέιγ (1-0) στις 31 Αυγούστου, όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 53ο λεπτό, μετά από τραυματισμό, που του προκάλεσε ο Σι Τζέι Ίγκαν–Ράιλι, ο οποίος αποβλήθηκε στη φάση.

Ο Άγγλος προπονητής της Στρασμπούρ, Λίαμ Ροζενιόρ, υποστήριξε ότι το μαρκάρισμα του αμυντικού του δεν άξιζε αποβολή: «Για μένα ήταν μια άτυχη φάση, καθώς το πόδι του Μαλίκ Φοφανά κόλλησε στο έδαφος. Δεν θέλω να βλέπω παίκτες να τραυματίζονται, αλλά ο διαιτητής έκρινε με βάση τη σοβαρότητα της ζημιάς και όχι τη φάση. Δεν ήταν επικίνδυνο τάκλιν».

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ