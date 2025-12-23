Οι ιθύνοντες της Λιόν έκαναν δύο ημέρες νωρίτερα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους της ομάδας τους, που ακούει στο όνομα Έντρικ.

Πιο συγκεκριμένα, οι «λιονέ» ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης την απόκτηση του 19χρονου Βραζιλιάνου διεθνούς άσου με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το τέλος της σεζόν.

Oι Γάλλοι θα δώσουν στη «βασίλισσα» το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σαν ενοίκιο, εντάσσοντας στο έμψυχο δυναμικό τους έναν εξαιρετικά ταλαντούχο άσο, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει πολλές αγωνιστικές ευκαιρίες στους «μερένχες», λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού στην επίθεση που υπάρχει στο «Μπερναμπέου».

Ο λόγος που δεν μπορεί να παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ως γνωστόν η Λιόν είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Europa League, παιχνίδι στο οποίο όμως ο Έντρικ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Κι αυτό γιατί ο 19χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή στη League Phase του Champions League με τη Ρεάλ και ως εκ τούτου δεν έχει δικαίωμα να παίξει με άλλη ομάδα στο στάδιο της League Phase ακόμα και σε διαφορετική διοργάνωση.