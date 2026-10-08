Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Για να χωρέσει κάποιος στη θέση του μεγαλύτερου όλων των εποχών δεν αρκεί να κυριαρχήσει. Χρειάζεται έναν αντίπαλο που δεν θα τον αφήσει να ξεκουραστεί ούτε μία σεζόν. Ο Μέσι είχε αυτόν τον αντίπαλο για δύο δεκαετίες και δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε. Ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας ποδοσφαιριστής που έχτισε τον εαυτό του με σιδερένια πειθαρχία και θα ήταν ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του αθλήματος σε οποιαδήποτε άλλη εποχή.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr