Για να χωρέσει κάποιος στη θέση του μεγαλύτερου όλων των εποχών δεν αρκεί να κυριαρχήσει. Χρειάζεται έναν αντίπαλο που δεν θα τον αφήσει να ξεκουραστεί ούτε μία σεζόν. Ο Μέσι είχε αυτόν τον αντίπαλο για δύο δεκαετίες και δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε. Ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας ποδοσφαιριστής που έχτισε τον εαυτό του με σιδερένια πειθαρχία και θα ήταν ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του αθλήματος σε οποιαδήποτε άλλη εποχή.

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