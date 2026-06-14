Στο «Vancouver Stadium» ανοίγουν λογαριασμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 η Αυστραλία και η Τουρκία, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

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