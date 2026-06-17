Στο «Levi’s Stadium»  στη πόλη Σάντα Κλάρα του Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία και Ιορδανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους και κάνουν ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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