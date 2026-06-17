Στο «Levi’s Stadium» στη πόλη Σάντα Κλάρα του Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία και Ιορδανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους και κάνουν ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
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Στο «Levi’s Stadium» στη πόλη Σάντα Κλάρα του Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία και Ιορδανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους και κάνουν ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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