Αίγυπτος και Ιράν διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Σιάτλ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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