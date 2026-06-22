Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία, για την 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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