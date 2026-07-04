Αργεντινή και Πράσινο Ακρωτήρι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Αργεντινή έρχεται αντιμέτωπη με έναν αντίπαλο που γράφει ιστορία απλώς και μόνο με την παρουσία του σε αυτή τη φάση. Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι το μικρότερο σε πληθυσμό έθνος που έχει φτάσει ποτέ σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ, αφού προκρίθηκε δεύτερο στον όμιλο έπειτα από τρεις ισοπαλίες, χωρίς ήττα, απέναντι σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία.

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