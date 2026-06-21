Τη νίκη που θα τους επιτρέψουν να παναμείνουν ζωντανοί στη κυνήγι της πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ 2026 αναζητούν Εκουαδόρ και Κουρασάο στο ματς που διεξάγεται στις 03:00 στο Κάνσας για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου της διοργάνωσης.

Στην πρεμιέρα και οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από Ακτή Ελεφαντοστού και Γερμανία, αντίστοιχα, και δεν έχουν περιθώριο απωλειών.

Οι αρχικές ενδεκάδες

Εκουαδόρ: Γκαλίντεζ, Φράνκο, Πάτσο, Χινκαπιέ, Αλσιβάρ, Γιεμπόα, Καϊσέδο, Βίτε, Εστουπινιάν, Πλάτα, Βαλένσια

Κουρασάο: Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι, Ομπίσμπο, Φλοράνους, Φόνβιλ, Κομενέσια, Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα, Τσονγκ, Λοκάντια

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