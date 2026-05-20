Η μεγάλη ώρα για Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έφτασε! Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Μπεσίκτας Παρκ» με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του Europa League. H γερμανική ομάδα διεκδικεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ενώ το σύνολο του Ουνάι Έμερι θέλει να ζήσει ξανά στιγμές 1982.

Ο μεγάλος τελικός έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς αν κατακτήσει την κούπα ο αγγλικός σύλλογος τότε ο Ολυμπιακός γλυτώνει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι.

