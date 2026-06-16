Η δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζεται με τη Γαλλία να πέφτει στη μάχη. Για την 1η αγωνιστική του 9ου ομίλου οι «τρικολόρ» αντιμετωπίζουν τη Σενεγάλη (22:00) στο «MetLife» του ΝΝιου Τζέρσεϊ με την «ταμπέλα» του φαβορί.

Στην αντίπερα όχθη, η αφρικανική χώρα, η οποία έχει όλα τα φόντα για να γίνει μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ, θα δώσει το «παρών» στο κορυφαίο ποδοσφαρικό ραντεβού του πλανήτη για τέταρτη φορά στην ιστορία της και τρίτη συνεχόμενη.

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