Γκάνα και Παναμάς κοντράρονται για την 1η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.
Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, η Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας.
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Γκάνα και Παναμάς κοντράρονται για την 1η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.
Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, η Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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