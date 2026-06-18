Γκάνα και Παναμάς κοντράρονται για την 1η αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, η Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας.

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