Αυτήν την ώρα (Novasports Start) πραγματοποιείται η τελετή της «Χρυσής Μπάλας» 2023 στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι, με τον Λιονέλ Μέσι να προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για να την κατακτήσει για 8η φορά στη λαμπρή καριέρα του.

Η Χρυσή Μπάλα Γυναικών κατέληξε στην Αϊτάνα Μπονμάτι.

Το βραβείο «Γκερντ Μίλερ» για τον κορυφαίο σκόρερ της σεζόν θα κοσμεί πλέον την τροπαιοθήκη του Έρλινγκ Χάαλαντ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner! #ballondor pic.twitter.com/EAzbfkSIxs — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023



Το βραβείο Kopa κέρδισε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγκχαμ

Jude Bellingham won the 2023 Kopa Trophy, congrats 👏#ballondor pic.twitter.com/Od05dyIecy — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Το βραβείο Socrates κατέληξε στα χέρια του Βινίσιους για την κοινωνική του δράση. Τη βράβευση του Βραζιλιάνου σταρ έκανε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.

What an honor to have H.S.H. Prince Albert II of Monaco with us tonight for Socrates Award! 🇲🇨👑 #PrixSocrates with @peaceandsport pic.twitter.com/39R33chgXk — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Στην τελετή και η Αμάντα Ίλεστεντ της Άρσεναλ

H άφιξη του προέδρου της UEFA, Aλεξάντερ Τσέφεριν

Και ο Αζάρ έδωσε το «παρών» στην τελετή