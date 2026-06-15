Το μεγάλο φαβορί του 8ου ομίλου στο Μουντιάλ Ισπανίας αντιμετωπίζει το αδύναμο Πράσινο Ακρωτήρι.
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Το μεγάλο φαβορί του 8ου ομίλου στο Μουντιάλ Ισπανίας αντιμετωπίζει το αδύναμο Πράσινο Ακρωτήρι.
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