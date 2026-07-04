H κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά με το Μαρόκο΄(4/7, 20:00), για την φάση των «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 είναι σε εξέλιξη.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται δίχως σταματημό, με το αποψινό παιχνίδι ανάμεσα στους συνδιοργανωτές κα τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», με τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παραγουάη-Γαλλία.

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