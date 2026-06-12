Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μεταφέρεται στο Τορόντο, όπου ο Καναδάς υποδέχεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2) τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μεταφέρεται στο Τορόντο, όπου ο Καναδάς υποδέχεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2) τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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