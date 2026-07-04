Κολομβία και Γκάνα διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Κάνσας με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

H Κολομβία του Νέστορ Λορένσο έκλεισε πρώτη τον όμιλο μπροστά από την Πορτογαλία, με νίκες επί Ουζμπεκιστάν και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ισοπαλία με τους Πορτογάλους, δεχόμενη μόλις ένα γκολ σε τρία ματς. Ο Λουίς Σουάρες ξεπέρασε μικρό αγωνιστικό πρόβλημα και αναμένεται έτοιμος να ξεκινήσει, με τον Λουίς Ντίας και τον έμπειρο Τζέιμς Ροντρίγκες να δίνουν ποιότητα στην τελική πάσα και τον Ντάνιελ Μούνιος να έχει ήδη σκοράρει δύο φορές.

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