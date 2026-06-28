Σε ένα παιχνίδι δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού καμία εκ των δύο ομάδων δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες ούτε από την τρίτη θέση, Ουζμπεκιστάν και Κονγκό αναμετρώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε επίπεδο τελικής φάσης Μουντιάλ.

Οι Αφρικανοί έχουν να θυμούνται το 1-1 στην πρεμιέρα τους απέναντι στην Πορτογαλία, σε ένα ιστορικό παιχνίδι καθώς ήταν ο πρώτος βαθμός στην ιστορία τους σε τελική φάση.

Από την άλλη το Ουζμπεκιστάν δεν κατάφερε να αποτελέσει εμπόδιο για τους Ίβηρες, γνωρίζοντας την ήττα με 5-0 ενώ και η Κολομβία κατάφερε να τους κερδίσει με 3-1.

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