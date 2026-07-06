Μεξικό και Αγγλία αναμετρώνται στην Πόλη του Μεξικού με στόχο την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τη Νορβηγία, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1.

Η σέντρα στο «Estadio Azteca» ήταν προγραμματισμένη για τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο λόγω ισχυρής καταιγίδας στο Μέξικο Σίτι και ενεργοποίησης του σχετικού πρωτοκόλλου, η έναρξη μετατέθηκε για τις 04:00. Λίγο πριν από τη σέντρα, οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί γνωστοποίησαν τις επιλογές τους για τα αρχικά σχήματα.

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