Μεξικό και Εκουαδόρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ατζέκα στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16».

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