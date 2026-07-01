Μεξικό και Εκουαδόρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ατζέκα στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16».
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Μεξικό και Εκουαδόρ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ατζέκα στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο ένα εισιτήριο για τους «16».
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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