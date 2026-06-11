Στο κατάμεστο Estadio Azteca του Μεξικό αρχίζει το Παγκόσμιο κύπελλο 2026. Στο εναρκτήριο παιχνίδι το Μεξικό αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1) τη Νότια Αφρική.

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