Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
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Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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