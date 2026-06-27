Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο αναμετρώνται στο Βανκούβερ με στόχο τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ από τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο αναμετρώνται στο Βανκούβερ με στόχο τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ από τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.