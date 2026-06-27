Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο αναμετρώνται στο Βανκούβερ με στόχο τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ από τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

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