Τα νοκ άουτ του Μουντιάλ αρχίζουν με τη Νότια Αφρική να κοντράρεται με τον Καναδά σε αγώνα που έχει φαβορί τους οικοδεσπότες.

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