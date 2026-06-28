Τα νοκ άουτ του Μουντιάλ αρχίζουν με τη Νότια Αφρική να κοντράρεται με τον Καναδά σε αγώνα που έχει φαβορί τους οικοδεσπότες.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Τα νοκ άουτ του Μουντιάλ αρχίζουν με τη Νότια Αφρική να κοντράρεται με τον Καναδά σε αγώνα που έχει φαβορί τους οικοδεσπότες.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.