Ολλανδία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντερέι του Μεξικού στο πλαίσιο της φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο μια θέση στους «16».

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