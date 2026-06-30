Ολλανδία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντερέι του Μεξικού στο πλαίσιο της φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο μια θέση στους «16».
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Ολλανδία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντερέι του Μεξικού στο πλαίσιο της φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με φόντο μια θέση στους «16».
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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