Παραγουάη και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Σαν Φρανσίσκο για την τρίτη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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