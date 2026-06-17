Πρεμιέρα κάνουν η Πορτογαλίας και το Κονγκό, που αναμετρώνται στο «NRG Stadium of Houston», για την πρώτη αγωνιστική του Ομίλου Κ’.
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Πρεμιέρα κάνουν η Πορτογαλίας και το Κονγκό, που αναμετρώνται στο «NRG Stadium of Houston», για την πρώτη αγωνιστική του Ομίλου Κ’.
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