Στο Χιούστον η Πορτογαλία διασταυρώνει τα ξίφη της με το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου, στοχεύοντας στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
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Στο Χιούστον η Πορτογαλία διασταυρώνει τα ξίφη της με το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου, στοχεύοντας στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
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