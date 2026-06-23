Στο Χιούστον η Πορτογαλία διασταυρώνει τα ξίφη της με το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου, στοχεύοντας στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ουζμπεκιστάν #Πορτογαλία