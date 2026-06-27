Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία αναμετρώνται στο Χιούστον για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία αναμετρώνται στο Χιούστον για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.