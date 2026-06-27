Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία αναμετρώνται στο Χιούστον για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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