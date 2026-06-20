Σκωτία και Μαρόκο κοντράρονται στη Βοστώνη στο πρώτο ματς της δεύτερης αγωνιστικής για τον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.
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Σκωτία και Μαρόκο κοντράρονται στη Βοστώνη στο πρώτο ματς της δεύτερης αγωνιστικής για τον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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