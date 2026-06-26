Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς όλα στον 4ο όμιλο κρίθηκαν την περασμένη (2η) αγωνιστική, Τουρκία και ΗΠΑ αναμετρώνται στις 05:00 στο Λος Άντζελες.

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