Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς όλα στον 4ο όμιλο κρίθηκαν την περασμένη (2η) αγωνιστική, Τουρκία και ΗΠΑ αναμετρώνται στις 05:00 στο Λος Άντζελες.
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Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς όλα στον 4ο όμιλο κρίθηκαν την περασμένη (2η) αγωνιστική, Τουρκία και ΗΠΑ αναμετρώνται στις 05:00 στο Λος Άντζελες.
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