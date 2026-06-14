Η ώρα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έφτασε, καθώς η «σελεσάο» αντιμετωπίζει στη 01:00 το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Στάδιο Μέτ Λάιφ στο Νιου Τζέρσεϊ.

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