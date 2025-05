Η Λίβερπουλ εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε μια αξέχαστη μέρα στο Άνφιλντ, όταν νίκησε με 5-1 την Τότεναμ ρην Κυριακή (27/4).

Μάλιστα, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων των «κόκκινων» προκάλεσαν ένα πραγματικό σεισμικό γεγονός, όπως δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των «κόκκινων», η αντίδραση των 60.415 θεατών στο γκολ του Αλέξις Μακ Άλιστερ δημιούργησε σεισμό μεγέθους 1,74 στην κλίμακα Ρίχτερ.

«Με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, η Λίβερπουλ μπόρεσε να εγκαταστήσει ένα σεισμόμετρο – ένα όργανο που μετρά την κίνηση του εδάφους – στην κεντρική κερκίδα για την ιστορική περίσταση.

Το σεισμόμετρο κατέγραψε τη δραστηριότητα μέσα στο στάδιο από το πλήθος των 60.415 θεατών – κυρίως την αντίδρασή του στα έξι γκολ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν στο εργαστήριο του Τμήματος Γης, Ωκεανών και Οικολογικών Επιστημών του πανεπιστημίου από τους ερευνητικούς συνεργάτες Dr. Antoine Septier και Dr. Farnaz Kamranzad.

Δείχνει ότι το εκπληκτικό γκολ του Αλέξις Μακ Άλιστερ στο 24ο λεπτό που έβαλε τους “κόκκινους” μπροστά με 2-1 παρήγαγε μια κορυφή μεγέθους 1,74 στην κλίμακα Ρίχτερ», αναφέρει η ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

The power of Anfield ✊

Our clinching of the Premier League title was an actual seismic event, scientific data shows 📈😮‍💨

— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2025