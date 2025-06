Η Λίβερπουλ κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για ένα πακέτο που φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της τον Γερμανό διεθνή επιθετικό Φλόριαν Βίρτζ.

Έτσι ξεπεράστηκε ο τελευταίος σκόπελος, που εμπόδιζε την ολοκλήρωση της μεταγραφής στους ρεντς, του 22χρονου «παιδιού-θαύμα» του γερμανικού ποδοσφαίρου, καθώς ο νεαρός επιθετικός και το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, είχαν ήδη συμφωνήσει πριν από δύο εβδομάδες με τη Λίβερπουλ.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!

Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.

Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.

Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025