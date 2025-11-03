Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ θα κληθεί το βράδυ της Τρίτης να αγωνιστεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος της Λίβερπουλ, φορώντας πια τη φανέλα της Ρεάλ, με τον Άγγλο αμυντικό να δηλώνει πάντως ότι καμία «εχθρική» συμπεριφορά από τους φιλάθλους των «ρεντς» στο «Άνφιλντ» δεν μπορεί να μειώσει την αγάπη του για την ομάδα με την οποία μεγάλωσε.

Γεννημένος στο Λίβερπουλ, ο 27χρονος μπακ αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Premier League, το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Η απόφασή του να μην υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από πολλούς οπαδούς της Λίβερπουλ, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν σε αγώνα της Premier League απέναντι στην Άρσεναλ τον Μάιο, όταν ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήθελε να ζήσει μια νέα πρόκληση.

«Πιστεύω πως, όπως κι αν με υποδεχτούν, είναι απόφασή τους. Είναι απόφαση των φιλάθλων», είπε την Κυριακή στο Amazon Prime. «Θα αγαπώ πάντα τον σύλλογο. Θα είμαι πάντα οπαδός της Λίβερπουλ. Ό,τι κι αν συμβεί, τα αισθήματά μου προς τη Λίβερπουλ δεν θα αλλάξουν. Έχω αναμνήσεις εκεί που θα με συντροφεύουν μια ζωή και, όποια κι αν είναι η υποδοχή, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ο 27χρονος μπορεί να υπολογίζει σίγουρα σε μια θερμή υποδοχή από τον ίδιο. «Μπορώ να σας πω μόνο τι είδους υποδοχή θα έχει από μένα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από αυτόν, τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο», ανέφερε.

«Έχω αναμνήσεις από τη συνεργασία μας που είναι μόνο θετικές, και επίσης θετικές αναμνήσεις βλέποντάς τον στην τηλεόραση. Θυμάμαι πολλές σπουδαίες στιγμές του με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Ας δούμε αν θα βρεθεί στο γήπεδο και το πώς θα αντιδράσουν οι φίλαθλοι, είναι κάτι για το οποίο δεν έχω ιδέα, αλλά από μένα θα έχει σίγουρα θερμή υποδοχή».

Η Λίβερπουλ έχει δυσκολευτεί τις τελευταίες εβδομάδες, με έξι ήττες στους οκτώ τελευταίους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά ο Αλεξάντερ-Άρνολντ δήλωσε ότι κανείς στη Ρεάλ δεν υποτιμά τους πρωταθλητές Αγγλίας.

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η ατμόσφαιρα και η υποδοχή θα παίξουν ρόλο σε αυτό, αλλά περισσότερο για μένα μετρά το ποδόσφαιρο», πρόσθεσε. «Αν και δεν έχουν πάρει τα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα, παραμένουν μια κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα και κανείς εδώ δεν πιστεύει ότι θα είναι εύκολο ματς».

